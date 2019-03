Dabei war das Oberhaupt der ältesten Erbmonarchie der Welt mit einem traditionellen Gewand gekleidet. Die Zeremonie stellte den Auftakt für eine ganz Reihe von Riten im Zusammenhang mit dem Thronfolgewechsel dar, die sich über Monate hinziehen.

Am 1. Mai wird Akihitos ältester Sohn Naruhito den Chrysanthementhron besteigen und so eine neue Ära in Japan einläuten. Der 85-jährige Kaiser Akihito ist der erste Monarch seit rund 200 Jahren, der noch zu Lebzeiten seinem Nachfolger weicht.

Am 8. Mai wird sein 59-jähriger Sohn Naruhito den Ahnen ihrer kaiserlichen Familie über die anstehenden Termine seiner Inthronisation berichten. Für den 22. Oktober dieses Jahres ist eine grosse Thronbesteigungszeremonie samt Parade für den neuen Kaiser in einem offenen Wagen in Tokio geplant.