Der mit einer Schusswaffe bewaffnete Mann betrat am späten Mittwochabend die "Borderline Bar and Grill" in Thousand Oaks nahe Los Angeles und feuerte in die Menge von feiernden jungen Leuten. Zum Zeitpunkt des Angriffs fand in der Disco-Bar eine Country-Party für College-Studenten statt, an der laut Polizei mehrere hundert Besucher teilnahmen.

Unter den Todesopfern war auch ein Polizist, der nach einem Notruf als einer der ersten zum Tatort geeilt war. Mehrere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. "Es ist ein schreckliches Bild. Überall ist Blut", berichtete der Sheriff des Bezirks Ventura, Geoff Dean.