Markusplatz nach Hochwasser in Venedig komplett gesperrt

Nach dem schweren Hochwasser in Venedig hat sich die Lage am Freitag erneut angespannt. Da der Wasserstand in Venedig am Freitagvormittag wegen einer Schlechtwetterfront verbunden mit Schirokko-Wind weiter anstieg, beschloss Bürgermeister Luigi Bruganro den Markusplatz zu sperren. Er rief die Bevölkerung auf, wenn möglich, zu Hause zu bleiben.