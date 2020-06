Mittsommer-Feste in Schweden und Finnland coronabedingt abgespeckt

Viele Skandinavier läuteten das Mittsommer-Wochenende am Freitag deshalb im Familien- oder kleineren Freundeskreis und bevorzugt an einem See oder in der Natur ein. Die schwedische Tourismusbehörde Visit Sweden begann zudem in den Mittagsstunden, Feierlichkeiten und Bräuche aus verschiedenen Landesteilen live auf Facebook zu übertragen. Manche Kommunen rieten ausserdem dazu, sich online zum gemeinsamen Feiern zu treffen.

Die Feiern zur Ankunft des Sommers sind für viele Skandinavier der Höhepunkt des Jahres. Bei den Schweden gehören der Tanz um die Mittsommerstange, Blumenkränze auf dem Kopf sowie gutes Essen und der ein oder andere Schnaps traditionell zu den klassischen Festtagszutaten.

Durch Corona und die damit verbundenen Versammlungsbeschränkungen und Abstandsvorgaben wird vieles an Mittsommer aber diesmal anders sein, wie auch König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia feststellten. "Die Tradition, Mittsommer zu feiern, hat diese Wurzeln in Schweden", wurde das Königspaar auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses zitiert. "In diesem Jahr muss die Feier an die Umstände angepasst werden - das ist ein Weg, um Fürsorge für unsere Mitmenschen zu zeigen."

Der eigentliche Mittsommertag ist am Samstag, für die Schweden und Finnen steht aber stets der Mittsommerabend am Freitag im Zentrum ihrer Feste. Besonders ärgerlich für die nicht gerade von dauerhaftem Traumwetter verwöhnten Nordeuropäer: Der diesjährige Mittsommerabend könnte Meteorologen zufolge der wärmste seit fast 50 Jahren sein.