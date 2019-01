Der US-Tourist und sein Pilot merkten gleich nach dem Start, dass der Passagier nicht gesichert war und hilflos an der Lenkstange des Gleiters baumelte. Der Pilot suchte deshalb so rasch wie nur möglich einen Landeplatz und ging auf einer Wiese bei Unterseen zu Boden.

Der US-Tourist überlebte den Horror-Flug mit einigen Blessuren. Kurz vor der Landung verliess ihn die Kraft und er liess sich fallen. Dabei zog er sich einen Handgelenkbruch zu.

Auch eine Oberarmsehne riss, weil sich der Mann so lange am Lenkstab des Gleiters und am Bein des Piloten festkrallen musste. Der US-Tourist veröffentlichte auf Youtube ein Video des Flugs, das über eine Million Mal angeklickt wurde.

Dem lizenzierten Piloten sei "ein elementarer Fehler" passiert, hatte Christian Boppart, Präsident des Schweizerischen Hängegleiter-Verbands (SHV) nach den Vorfall gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt. "Lektion Nummer 1" beim Deltafliegen sei, sich selber und einen allfälligen Passagier mit Gurten am Hängegleiter zu befestigen.

"Ich habe so etwas noch nie gesehen", sagte Boppart. Allerdings sei einmal ein nicht angegurteter Pilot tödlich abgestürzt.

Die Region Interlaken ist Anziehungspunkt für Erlebnissport-Begeisterte. Zahlreiche Betriebe bieten Tandemflüge mit Gleitschirmen oder Hängegleitern an. Pro Jahr gibt es mehrere tausend Landungen.