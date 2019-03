Allein in einem Bezirk in Simbabwe an der Grenze zu Mosambik seien 200'000 Menschen für die nächsten drei Monate auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, sagte der Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP), Herve Verhoosel, am Donnerstag.

In Malawi plane das WFP, in den nächsten zwei Monaten 650'000 Menschen zu erreichen. Und in Mosambik geht demnach die Regierung von 600'000 Betroffenen aus. Das WFP rechnet zunächst mit einem Bedarf von rund 60 Millionen Dollar.

Der Zyklon hat im am schwersten betroffenen Land Mosambik ein Bild der Verwüstung hinterlassen: Häuser wurden weggeschwemmt, Strassen sind nicht passierbar, Brücken eingestürzt. Rund 3000 Quadratkilometer Land - eine Fläche grösser als der Kanton Tessin - stünden unter Wasser, sagte Alison Freebairn, eine Sprecherin der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Das WFP kann derzeit nach eigenen Angaben rund 100'000 Menschen nicht erreichen.

Tausende noch auf Hausdächern und Bäumen

Zudem harren wegen der Überschwemmungen noch immer Tausende auf Häuserdächern und in Baumkronen aus. 15'000 Menschen seien "gefährdet", die Regierung versuche, sie zu retten, sagte Umweltminister Celso Correia im Rádio Moçambique. Die Regierung habe zusammen mit dem Roten Kreuz und anderen Organisationen am Mittwoch 910 Menschen aus den am schlimmsten betroffenen Gebieten gerettet, 700 davon per Boot, andere per Helikopter, sagte Freebairn.

Der Zyklon der Stärke vier von fünf war in der Nacht zum Freitag mit Windböen von bis zu 160 Kilometern pro Stunde vom Indischen Ozean bei Beira auf Land getroffen. Es folgten Sturmfluten und massive Überschwemmungen. Helfer warnen, es werde womöglich noch schlimmer kommen: Nun bringen die bereits über die Ufer getretenen Flüsse noch die vom Zyklon im Hinterland abgeladenen Wassermassen in die tiefer liegenden Küstengebiete.

Der Katastrophenschutzbehörde zufolge sind bislang mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen, die Regierung hatte aber am Montag gewarnt, es könne auch zumindest 1000 Todesopfer geben.

Es habe sich in der Region Buzi nahe der schwer betroffenen Stadt Beira ein 125 Kilometer langer und elf Meter tiefer See gebildet, sagte der Nothilfekoordinator des Welternährungsprogramms (WFP) in Mosambik, Pedro Matos. In dem Gebiet lebten demnach zuvor Hunderttausende Menschen.

In den Katastrophengebieten Mosambiks sind nach Darstellung der Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf zudem rund 260'000 Kinder in einer lebensbedrohlichen Situation. "In ihrer Not trinken sie verunreinigtes Wasser", sagte die Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf Österreich, Elisabeth Hauser. Es sei nur eine Frage von Tagen, bis Krankheiten ausbrächen, denn die sanitäre Infrastruktur sei komplett zerstört, so der örtliche Einsatzleiter Simiao Mahumana.

Schweiz stockt Hilfe auf

Unterdessen stockt die Schweiz ihre Hilfe auf. Die Humanitäre Hilfe der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) im Aussendepartement (EDA) in Bern werde in den kommenden Tagen ein weiteres Team von fünf Experten nach Mosambik entsenden.

Das Team setzt sich vor allem aus Wasserexperten und Logistikern zusammen. Es verstärkt die Experten des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe (SKH), die seit Anfang der Woche in Mosambik tätig sind, wie es am Donnerstag aus dem EDA hiess.

Mit der ersten Staffel wurden demnach bisher zwölf Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet transportiert. Sie bestehen zum grössten Teil aus Material und Werkzeug zum Bau von Unterkünften. Mit dem neuen Transport sollen nun vor allem Güter für die Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung - wie Brunnenreinigungsausrüstung - in die Region gebracht werden.

Zusätzlich stellt die Schweiz den Uno-Organisationen, die vor Ort die Flutkatastrophe bekämpfen, zwei bis vier SKH-Angehörige zur Verfügung. Insgesamt stellt die Humanitäre Hilfe der DEZA zwei Millionen Franken für die Bewältigung der Not in Südostafrika bereit. Die Hälfte davon wird für die eigenen Aktionen der Humanitären Hilfe eingesetzt. Die andere Hälfte wird laut EDA Uno-Organisationen ausbezahlt, die die Flutkatastrophe in Mosambik, Simbabwe und Malawi bekämpfen.