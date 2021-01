Nirgends in Europa haben es Mieter so warm wie in der Schweiz

Am schlimmsten frieren die Bulgaren: 30,1 Prozent der Einwohner des Landes können sich das Heizen nicht leisten. Kalt haben es auch die Litauer mit über einem Viertel ungenügend geheizter Wohnungen. In Zypern friert daheim jeder Fünfte, in Portugal und Griechenland haben 18 bis 19 Prozent der Mieter kalt im Winter. Das zeigen die neuesten Zahlen des Europäischen Statistischen Amts Eurostat vom Mittwoch.

Klimatisch ähnlich privilegiert wie Schweizerinnen und Schweizer sind Norweger, Österreicher, Finnen und Schweden: Nur 1 bis 2 Prozent von ihnen muss im Winter aus finanziellen Gründen bibbern.