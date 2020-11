Nürnberg startet ohne Christkindlesmarkt in den Advent

An diesem Freitag hätte in der süddeutschen Stadt Nürnberg der weltberühmte Christkindlesmarkt beginnen sollen. Wegen steigender Corona-Zahlen hatte Oberbürgermeister Marcus König den Markt im Oktober allerdings abgesagt.

Nun erinnert das Christkind Benigna Munsi in ihrer Videobotschaft daran, einander nicht zu treffen. "Schreibt doch ein paar Zeilen oder ruft häufiger an oder schickt einfach eine kleine Aufmerksamkeit", sagte sie.

Sie bietet statt öffentlicher Auftritte in Altenheimen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern ab 1. Dezember einen digitalen Adventskalender und eine Telefonsprechstunde an. "Zum Schutze aller wird es (...) keine Begegnungen mit dem Christkind geben können", hatte Oberbürgermeister König mitgeteilt.

Rund zwei Millionen Menschen strömen sonst in der Adventszeit auf den Hauptmarkt in der fränkischen Stadt. Die feierliche Eröffnung mit dem Christkind gilt als Höhepunkt und wird live im Fernsehen übertragen. Auf dem Markt verkaufen sonst Händlerinnen und Händler an etwa 180 Ständen Waren. Nun hat die Stadt einen Online-Shop für weihnachtliche Produkte eingerichtet. An 25 Weihnachtsständen verteilt in der Fussgängerzone werden Süsswaren wie Lebkuchen - aber kein Glühwein - verkauft.

Rund 180 Millionen Euro generiert der Markt sonst für die Stadt, auch durch Hotelübernachtungen, Taxifahrten oder Restaurantbesuche von Touristen.