Die beiden Franzosen wollen auf das Leid der Menschen aufmerksam machen und Fans zum Spenden aufrufen, wie die Macher der Spendenplattform "GoFundMe" am Mittwoch mitteilten.

Die beiden Künstler Sy ("Intouchables") und Snake ("Let Me Love You") riefen über Videobotschaften aus einem Flüchtlingslager in Bangladesch zur Hilfe auf. Die Aktion war nach Angaben der Veranstalter am Dienstag gestartet, bereits bis zum Mittwochmittag seien Spenden in Höhe von mehr als 700'000 US-Dollar zusammengekommen.