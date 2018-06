Am 21. Juni 2018 war offizieller Sommerbeginn. Doch richtig heiss war es seither nicht. Die Temperaturen lagen im Mittelland um die 20-Grad-Grenze. Das soll sich in den kommenden Tagen ändern.

Laut Nikola Ihn, Metereologin von MeteoNews, darf man sich am kommenden Wochenende über heisse und sonnige Tage freuen. Am Samstag sollen die Thermometer bis auf 32 Grad klettern. Am Sonntag ist in den meisten Regionen des Mittellands und der Nordwestschweiz mit Temperaturen von bis zu 34 Grad zu rechnen. Stimmen die Prognosen, erwartet uns am 1. Juli der bisher heisseste Tag des Jahres.