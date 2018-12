In Hannover ist die Weihnachtsfeier der Zentralen Polizeidirektion völlig eskaliert. Wie die «Hannoversche Allgemeine» schreibt, wurden bei der Party am 13. Dezember unter anderem mehrere Hundert Euro gestohlen und eine junge Frau erlitt eine Platzwunde, nachdem sie eine Bierflasche über den Kopf bekommen hatte. Ein weiterer Feiernder musste in den Schwitzkasten genommen werden, damit er keine Schlägerei startet.

Begonnen hatte laut der Zeitung alles friedlich. Wie immer feierten, tranken und tanzten die Polizisten – ganz normal, so wie jedes Jahr. Doch dann lief die Situation aus dem Ruder. Neben der blutigen Wunde, und der verhinderten Prügelei sei zudem ein Aussenspiegel eines geparkten VW-Busses abgebrochen worden, so der Bericht.

Ausserdem soll ein Feiernder anstatt auf die Toilette nach draussen geschwankt sein, um dort zu urinieren. Anschliessend sei er in den Dreck gefallen. Wieder andere hätten sich Kochsalzlösung zugeführt, um präventiv dem Brummschädel vom Tag danach entgegenzuwirken. Dass am Ende der Feier auch noch eine Kasse geklaut wurde, sei schliesslich der krönende Abschluss der desaströsen Feier gewesen.

Ein Sprecher der Zentralen Polizeidirektion Hannover bestätigte gegenüber der «Hannoverschen Allgemeinen» die Vorfälle. «Sie machen uns sehr betroffen», sagte er. Das Fehlen der Kasse sei erst am nächsten Tag beim Aufräumen bemerkt worden. Man habe Anzeige gegen unbekannt erstattet.