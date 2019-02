Der Schütze sei später im Städtchen Aurora im US-Staat Illinois bei einem Schusswechsel mit Beamten ums Leben gekommen. Der Tatort auf einem Industriegelände lag rund 65 Kilometer westlich von Chicago. Die Verletzten seien mit Helikoptern in umliegende Spitäler gebracht worden.

Auf die Polizisten sei am Freitagnachmittag geschossen worden, sobald sie das Gebäude betreten hätten, in dem sich die Firma Henry Pratt Co. befindet, sagte die Sprecherin. Der 45-jährige Schütze sei erschossen worden. Zuvor hatte die Polizei auf Twitter vor einem "aktiven Schützen" im Ort Aurora gewarnt und bat Anwohner darum, die Gegend zu meiden.

Zeuge: Schütze arbeitete im Unternehmen

Ein Mitarbeiter der Firma Henry Pratt sagte dem Sender ABC7, er habe den Schützen erkannt - er arbeite ebenfalls in dem Unternehmen. "Was ich gesehen habe, war der Typ, der den Gang mit einer Pistole mit einem Laser darauf entlang rannte."

Das Weisse Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über die Schiesserei in Illinois informiert worden. Trump beobachte die Situation. Der Republikaner hatte vor, das Wochenende in Florida zu verbringen.

Offiziellen Angaben zufolge fielen die Schüsse am Freitag in einem Werk für Wasserventile. Fernsehsender zeigten Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrwagen am Tatort. Umliegende Schulen wurden vorübergehend abgeriegelt. Zu den Hintergründen der Tat lagen zunächst keine Angaben vor.

Der Vorfall weckte Erinnerungen an das Attentat in einem weiteren Ort namens Aurora im US-Staat Colorado. Dort hatte ein Schütze 2012 bei einer Kino-Premiere im Saal das Feuer eröffnet, zwölf Menschen getötet und etwa 70 weitere verletzt.