Zwiebeln schneiden in Myanmar

Sie schneiden Zwiebeln auf einem Brett? Nicht so in Myanmar. In seiner mobilen Strassenküche in Kin Pun Sakhan unterhalb der heiligen buddhistischen Stätte «Golder Fels» (Kyaiktiyo) schneidet ein Burmsese mit einer Leichtigkeit Zwiebeln in hauchdünne Streifen – in seiner Hand.