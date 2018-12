Bisher hatten Frauen an Wettkämpfen für Männer teilgenommen. Die 150 Jahre alte Disziplin reagiere damit auf den wachsenden Andrang von Schererinnen, sagte Claire Grainger, Präsidentin von "New Zealand Shears". Zusätzlichen Druck erhielt die Branche durch die Dokumentation "She Shears" ("Sie schert"), die Mitte Oktober in den neuseeländischen Kinos angelaufen war und das öffentliche Interesse für das Thema entfacht hatte.

Vertreterinnen der männerdominierten Szene freuen sich über die Entscheidung der Veranstalter. "Ich finde die Idee einer Frauenkategorie toll", sagte die 30-jährige Pagan Karauria, eine der erfolgreichsten Schererinnen Neuseelands.