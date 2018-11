Wenn ich die OCG als besonders problematisch einschätze, hat das mit der wirkungsvollen Verquickung religiöser und politischer Botschaften zu tun: Während Sasek bei der religiösen Mission an Ort und Stelle tritt, feiert er als rechtspolitischer Hardliner erstaunliche Erfolge.

Er ist zum Sammelbecken rechter und verschwörungstheoretischer Zeitgenossen aus dem deutschsprachigen Raum geworden und investiert viel Energie und Ressourcen in seine Propagandainstrumente.

Gegen die «Lügen-Medien»

Hauptpfeiler dabei sind die Anti-Zensur-Koalition (AZK) und Kalgemauer-TV. Mit diesen beiden Plattformen will Sasek die Falschmeldungen der «Lügen-Medien» korrigieren und Nachrichten verbreiten, welche die von angeblich geheimen Mächten gesteuerten Medien verschweigen oder unterdrücken.

Laut Sasek werden in 165 Film- und Ton-Studios mit über 213 Moderatorinnen und Moderatoren Sendungen in 42 Sprachen produziert und in 212 Ländern ausgestrahlt. In den vergangenen gut sechs Jahren sollen es rund 100‘000 Beiträge gewesen sein.