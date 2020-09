Sehr britisch: Weltrekord mit rasender Mülltonne

Mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 43 Meilen (knapp 70 Kilometer) pro Stunde übertraf der Ingenieur am Sonntag laut britischen Medien klar den bisherigen Bestwert der schnellsten rollenden Abfalltonne, der bei 30 Meilen pro Stunde gelegen hatte.

Die rasende Tonne war mit Motor, Gangschaltung und Fahrersitz ausgestattet. Jennings widmete die Aktion seinem im Sommer gestorbenen besten Freund - dieser habe immer an solchen kuriosen Erfindungen gearbeitet. Mit einer Spendenaktion sammelte er für das Pflegeheim, in dem der Freund zuletzt gelebt hatte. "Jetzt habe ich meinen Rekord - da bin ich sehr froh drüber", sagte Jennings der Zeitung "The Sun".