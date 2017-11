Es wurde damit gerechnet, dass die Zahl der Verletzten weiter steigt. Das Bildungsministerium verschob nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap in einem einmaligen Schritt die wichtige nationale Hochschulzulassungsprüfung, die am Donnerstag stattfinden sollte.

Das Zentrum des Beben lag in nur neun Kilometern Tiefe nahe der südöstlichen Industriestadt Pohang. Es war das zweitstärkste jemals in Südkorea aufgezeichnete Erdbeben, fast im ganzen Land einschliesslich in der Hauptstadt Seoul war es zu spüren.

Schulen beschädigt

Die Hochschulzulassungsprüfung nimmt in dem stark wettbewerbsorientierten Südkorea eine herausragende Bedeutung ein und versetzt das ganze Land in einen Zustand gespannter Erwartung. Dem Yonhap-Bericht zufolge wird die Prüfung um eine Woche verschoben.

Fünf von 14 Schulen in Pohang, in denen die Prüfung abgehalten wird, seien beschädigt worden. Die Sicherheit der Schüler sei am wichtigsten und Fairness müsse garantiert werden, zitierte Yonhap den Bildungsminister Kim Sang Gon.

Laut dem Bericht wurde die Prüfung erstmals wegen einer Naturkatastrophe verlegt. Präsident Moon Jae In hatte die Behörden des Landes zuvor angewiesen, "alle möglichen Massnahmen vorzubereiten, um den Schülern zu helfen, ihren Geist während der Prüfung stabil zu halten".

Die Koreanische Halbinsel wird selten von Erdbeben erschüttert. Beben und ihre Ursachen werden jedoch grundsätzlich genau untersucht, da sie oftmals der erste Indikator für mögliche Atomwaffentests im Nachbarland Nordkorea sind.