Das wurde spätestens an der Oscar-Verleihung klar, als die australische Schauspielerin Nicole Kidman in einem sagenhaften Kleid von Armani Privé über den roten Teppich schwebte. In der Farbe, die jetzt alles überstrahlt: Electric Blue. Aber noch nicht genug auf dem Farbenklavier gespielt, auch Rot oder Knallgelb darf es sein, Hauptsache leuchtend. Wem es bei der Flut an Farben allerdings zu bunt wird, kann weiterhin an einer dezenten Garderobe festhalten und dafür woanders Akzente setzen. Schon lange nicht mehr war es so schön, mit einer Tasche ein modisches Statement zum Ausdruck zu bringen. Die Vielfalt an Modellen für jeden Geschmack ist gross.