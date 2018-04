Swiss-Sprecherin Sonja Ptassek bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA Meldungen von mehreren Onlineportalen. Zu dem Zwischenfall sei es in der Nacht (Lokalzeit) gekommen. Betroffen war der Direktflug Mumbai-Zürich mit der Flugnummer LX155.

Der Flug wurde annulliert und die 236 Passagiere an Bord auf andere Maschinen umgebucht. Das Pannentriebwerk muss nach Angaben der Sprecherin in Mumbai ersetzt werden. Nach Angaben des Portals Times of India musste die Hauptpiste des Flughafens Mumbai wegen des Zwischenfalls für ungefähr 30 Minuten gesperrt werden.

Ein Passagier eines anderen Flugzeuges veröffentlichte im Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, in dem zu sehen ist, wie nach dem Manöver die Feuerwehr zum Flugzeug raste. Die Feuerwehrleute kühlten die Bremsen des Airbus.