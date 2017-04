Zurück nach Malawi: Die verschreckte Herde lässt den jungen Elefanten dann aber doch nicht alleine in seiner misslichen Lage. Laut trompetend und wild stampfend eilt ein grosser Elefant herbei und versucht, das Krokodil mit seinen Stosszähnen in die Flucht zu schlagen. Was zum Glück letztlich auch gelingt.