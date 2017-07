In einer kurzen Stellungnahme gaben die Veranstalter des Jahrmarktes an, so schnell wie möglich über Ergebnisse der nun laufenden Ermittlungen berichten zu wollen. "Unsere Herzen sind bei den Familien, die von diesem tragischen Unfall betroffen sind", heisst es auf Twitter.

Obwohl die Fahrgeschäfte geschlossen sind, wollten die Veranstalter andere Geschäfte des Jahrmarkts ab 9.00 Uhr am Donnerstag (Ortszeit) öffnen. Das Unglück ereignete sich am Eröffnungstag des Ohio State Fair in Columbus, der Jahrmarkt soll bis zum 6. August geöffnet sein.