Zwei Strassenbahnen seien am Donnerstagabend an der Haltestelle Eifelwall aufeinandergefahren, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Womöglich verändere sich die Zahl der Verletzten noch.

Die Luxemburger Strasse war wegen des Einsatzes auch Stunden nach dem Zusammenstoss in beide Richtungen gesperrt, Unfallermittler waren am Ort. Betroffene Fahrgäste konnten in bereitgestellte Busse umsteigen.