Wer kennt das nicht: Da vergnügt man sich unbeschwert in der Ausgeh- oder Shoppingmeile und plötzlich pflügt sich ein Auto durch die Fussgängerzone.

Dem Autofahrer ist in diesem Fall der Groll der Passanten gewiss – umso mehr, wenn er in einem teuren Sportwagen sitzt. Und die Beschilderung mutmasslich absichtlicht ingnoriert. Denn: Was kann schon einen 250'000-Franken Ferrari stoppen?

Ein solches Expemplar kämpfte sich kürzlich mitten durch den Flohmarkt von Brighton, Grossbritannien.

Dabei handelte es sich laut Medienberichten um ein etwas peinliches Versehen seitens des Fahrers: Er hatte seinen Superwagen am Vorabend auf dem Areal des Marktes parkiert und fand ihn dann am anderen Morgen inmitten von Antiquitäten und Schnäppchenjägern. (smo)