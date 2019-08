Es war ein Schock, der für die 24 Fahrgäste glimpflich ausging: Am Dienstag ist auf der beliebten Holzachterbahn «Wodan» im Europa-Park die Stahlkette gerissen. Die Passagiere steckten fest. Die Bahn wurde umgehend gesperrt.

Aber nicht für lange: «Wodan is back», schreibt der Europa-Park am Mittwoch auf Facebook. Nur einen Tag nach dem Kettenbruch konnte der Freizeitpark seine Holzachterbahn wieder in Betrieb nehmen.

Offenbar dank einer Nachtschicht der beteiligten Mitarbeiter, die dann «ihren verdienten Schlaf nachholen» konnten.