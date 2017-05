Die Maschine soll dabei einige Meter abgesackt sein, teilte die staatliche russische Fluglinie Aeroflot am Montag in Moskau mit. Die mehr als 300 Passagiere an Bord konnten nicht mehr rechtzeitig gewarnt werden, einige wurden aus ihren Sitzen geschleudert.

Einige Fluggäste, die nicht angeschnallt waren, erlitten Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen. Ein Passagier sollte aufgrund seiner schweren Verletzungen operiert werden.