Von der Bettkante über einen Hocker auf den kaum handbreiten Kaminsims klettern. Festklammern, nur nicht abrutschen! «Nicht-den-Boden-berühren!» heisst das Spiel. «Astrid Lindgren hat es mit ihrem ein Jahr älteren Bruder Gunnar gespielt», sagt Anna Apenskog, «hier im Schlafzimmer ihres Elternhauses.» Blümchentapete, Tütenlampen, Wanduhr, Flickenteppich – der düstere, vielleicht 15 Quadratmeter kleine Raum sieht nicht gerade aus wie eine Indoor-Tobehalle. War er aber für Astrid. «1907 geboren, hatte sie enorm tolerante Eltern, die ihren Kindern ungewöhnliche Freiheiten liessen», schwärmt Anna, während sie ihre Besuchergruppe durch das rot-weisse Holzhaus führt, das einen so weit wie möglich in den Zustand von Astrid Lindgrens Kindheit zurückversetzt. Die Zeit, als sie auf dem Dach und in der fast hohlen Ulme herumkletterte.

Von diesem «Limonadenbaum», dem «Nicht-den-Boden-berühren»-Spiel und waghalsigen Balanceakten in zehn Meter Höhe erfährt die ganze Welt gut 30 Jahre später – in «Pippi Langstrumpf». Es ist im September 1945 erschienen; Astrid Lindgren hat die Geschichte für Tochter Karin geschrieben, sie erfand den Namen für das starke, freche, selbstbewusste Mädchen, mit Affe und Pferd wohnhaft im gelben Holzhaus. «Das Vorbild der Villa Kunterbunt steht da drüben», sagt Anna und zeigt durchs Fenster. «Astrids zweites Elternhaus, erbaut vom Vater, als das rote Haus zu klein wurde.» Angenehm unaufgeregt, kenntnisreich und anekdotisch erzählt die 37-Jährige aus dem Familienleben der berühmten Autorin. Es ist der prägende Sound rund ums Lindgren-Erbe, gut drei Autostunden südlich von Stockholm, in ihrem Geburtsort.

Navi ist chancenlos

In diesem Vimmerby schlendern Besucher nahtlos von einer Lindgren-Geschichte in die nächste: «Hauptstrasse und kleine Strasse, das war alles, was es gab. Und den Marktplatz natürlich», so beschreibt die Autorin den Schauplatz von «Kalle Blomquist». Pastellfarbene, geriffelte Holzfassaden, Kopfsteinpflaster, altertümliche Laternen, so sieht es hier bis heute aus, in der Strasse Storgatan etwa. Haus Nr. 14 bewohnte Kalle, und in Nr. 40 kaufte Pippi für die Kinder des Ortes 60 Zuckerstangen, 72 Pakete Sahnebonbons und 103 Schokozigaretten. Das steht so im Rundgangs-Stadtplan, prangt aber nirgendwo emailliert an Zaun oder Ladentür. Denn jeglicher Lindgren-Heldenkult ist verpönt in ihrer Heimat. Keine Plakate, keine Statuen. Astrid sitzt bloss versonnen in Bronze hinter ihrer Schreibmaschine auf dem Marktplatz. Die Botschaft: Sie ist eine von uns, mitten unter den Menschen – vor allem den Kindern.

Sie toben ein paar Schritte über Pippis Schiff «Hoppetosse» und durch Bullerbü-Plastik-Häuser – direkt vor dem ersten Hotel am Platz. Selbst in «Astrid Lindgrens Värld», dem Freizeitpark am Rand der Stadt, sind die Macher immun gegen jeden Disney-Virus: Weder Achter- noch Bimmelbahn fährt, keine Burger und Pommes werden gebraten. Dafür gibt es schattige Picknickwiesen und sechs Bühnen, auf denen Pippi und Michel, Ronja und die Bullerbü-Kinder sehr nah am Original inszeniert werden. Nach jedem Schlussapplaus dürfen kleine und grosse Fans die Kulissen stürmen und bespielen sie selbst weiter – meist so wie sie es aus den Lindgren-Verfilmungen kennen.