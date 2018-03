München und die neuseeländische Grossstadt Auckland teilen sich den dritten Rang.

Wien führt das Ranking damit das neunte Jahr in Folge an. Mercer lobt unter anderem die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs und das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot.

München habe in den vergangenen Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um Talente und Unternehmen anzuziehen und dazu "kontinuierlich in Hightech-Infrastruktur investiert" und kulturelle Einrichtungen gefördert, erklärte das Beratungsunternehmen.

Mercer untersucht für sein Ranking die Lebensqualität in 231 Grossstädten in aller Welt. Berücksichtigt werden dazu 39 Kriterien, darunter die Gesundheitsversorgung, das Verkehrsangebot, die Luftverschmutzung, die Sicherheit und die politische Stabilität. Die Studie richtet sich an Regierungen und Unternehmen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden.

Auf den letzten Plätzen der Rangliste landen die irakische Hauptstadt Bagdad (Platz 231), die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, Bangui (230), die jemenitische Hauptstadt Sanaa (229) und Haitis Hauptstadt Port-au-Prince (228). Gründe sind unter anderem politische Instabilität, Armut und das Klima.