Vogelwarte behandelt im Coronajahr so viele Vögel wie nie

(sat) Damit meldet die Vogelwarte gegenüber dem Vorjahr mit 200 zusätzlich behandelten verletzten, geschwächten oder verwaisten Vögeln den zweiten Rekord in Folge. Ein Teil der Zunahme sei darauf zurückzuführen, dass die Aufmerksamkeit der Bevölkerung im Coronajahr höher gewesen sei, teilt die Vogelwarte am Dienstag mit. Im Frühling hätten sich nämlich besonders viele Personen mit Fragen an die Vogelwarte gewandt.

Gut die Hälfte der Pechvögel waren Jungtiere. Unter den Eingängen hatten sich zudem viele verletzte Vögel befunden. Laut Vogelwarte sind die Verletzungen oft auf Kollisionen mit Scheiben oder Fahrzeugen zurückzuführen. Als Beispiel werden zwei behandelte Waldschnepfen erwähnt. Eine davon sei in eine Scheibe geflogen. Das komme bei Jungtieren dieser seltenen Vögel immer wieder vor.