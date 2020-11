Winter hält Einzug: Erstmals in diesem Herbst gibt es Frost im Flachland

(gb) Vielerorts in der Schweiz haben die Thermometer am Samstag Morgen erstmals in diesem Herbst Minustemperaturen angezeigt. Im Flachland war die Luft zwischen minus 4 und 0 Grad kalt, in höheren Lagen wie etwa in Andermatt oder Samedan wurden bereits zweistellige Minusgrade gemessen. Dies schreibt der Wetterdienst Meteonews am Samstag in einem Communiqué.

Grund für Abkühlung ist eine kalte Luftmasse, die von Russland her nach Mitteleuropa reicht. Über das Wochenende bleibt es im Flachland laut Meteonews relativ kühl mit Höchstwerten von 4 bis 7 Grad.