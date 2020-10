Zwei Drittel aller Lehrpersonen in der Schweiz sind Lehrerinnen

(sre) In allen EU-Mitgliedsstaaten sind Lehrpersonen auf Primar- und Sekundarstufe mehrheitlich weiblich. Dies zeigt eine Studie von Eurostat, die im Rahmen des «World Teachers' Day» veröffentlicht wurde und sich auf das Jahr 2018 bezieht.

In der Schweiz sind 65 Prozent der Lehrpersonen weiblich. Im europäischen Vergleich sind männliche Lehrpersonen hierzulande aber gar nicht so rar – in Lettland beträgt der Anteil weiblicher Lehrkräfte beispielweise ganze 87 Prozent, in Littauen sind es 85 Prozent.