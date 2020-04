Zwei Tote nach Feuer in Mehrfamilienhaus – bei Verstorbenen handelt es sich vermutlich um ein Ehepaar

(zfo/jus) Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 2 Uhr, wurde der Brand von Anwohnern der Polizei gemeldet. An der Krienserstrasse in Horw brannte es in der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Gebäude befinden sich drei Wohnungen. Vier Personen wurden von der Feuerwehr evakuiert, so die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Freitag.

Aus der Dachwohnung sei eine schwerverletzte Person geborgen und vom Rettungsdienst 144 betreut worden. Gemäss Mediensprecher Simon Kopp geht die Staatsanwaltschaft derzeit davon aus, dass das Feuer in dieser Dachwohnung ausgebrochen ist.