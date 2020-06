Zweite Kita in Biel von Corona betroffen – Kinder und Betreuungsperson in Quarantäne

(dpo) Die betroffene Person und ihre Gruppe befinden sich bis zum 22. Juni in Quarantäne. Ob eine weitergehende Quarantäne angeordnet werden muss, wird derzeit abgeklärt, teilte die Staatskanzlei des Kantons Bern am Freitag mit. Das Kantonsarztamt führe mit Hochdruck das Contact-Tracing durch.

Dies ist die zweite Kita in Biel, die von einem Coronafall betroffen ist. Die beiden Fälle hätten nach heutigem Kenntnisstand keinen ersichtlichen Zusammenhang, heisst es in der Mitteilung weiter. In Biel sei kein sprunghafter Anstieg an Covid-19-Erkrankungen festzustellen, so die Staatskanzlei.