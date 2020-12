10'000 britische Touristen müssen rückwirkend in Quarantäne

(sat) Wie der Bund am Montagnachmittag informierte, sind in den letzten sieben Tagen 92 Flugzeuge aus Grossbritannien und 4 aus Südafrika in der Schweiz gelandet. Damit müssen nun rund 10'000 Touristen rückwirkend für zehn Tage in Quarantäne.

Für die Information und Durchsetzung der Quarantäne sind laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Kantone zuständig. Diese sollen aufgrund der Passagierlisten der Flugzeuge über die Namen informiert werden. Wie auf dem Landweg eingereiste Briten über ihre Quarantäne informiert werden können, dazu liefen Gespräche.

Nach der Entdeckung einer neuen, viel stärker ansteckenden Version des Coronavirus in den letzten Tagen in Grossbritannien und Südafrika hat der Bundesrat am Montagvormittag neue Massnahmen beschlossen. Wer seit letztem Montag aus Grossbritannien und Südafrika in die Schweiz eingereist ist, muss sich nachträglich in Quarantäne begeben.

«Leider ist uns das Virus wieder mal einen Schritt voraus»

Zudem gilt ab sofort ein grundsätzliches Einreiseverbot für alle Ausländerinnen und Ausländer die aus Grossbritannien und Südafrika in die Schweiz einreisen wollen. Damit sind insbesondere auch touristische Reisen aus diesen Ländern in die Schweiz derzeit ausgeschlossen.