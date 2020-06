18-Jähriger nach schwerem Arbeitsunfall verstorben

(agl) Der Verunfallte war vor knapp zwei Wochen beim Arbeiten unter eine Presse geraten und eingeklemmt worden, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt. Nach dem Unfall flog die Rega den in Bern wohnhaften Mann ins Spital, wo er in der Nacht auf Sonntag starb. Die Kantonspolizei untersucht den Unfall und dessen Umstände.