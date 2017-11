Es ist eine Bedrohung für unsere Gesundheit, eine mit Ansage: Der häufige und unsachgemässe Gebrauch von Antibiotika fördert die Resistenzbildung. Bakterien haben sich zu Superkeimen entwickelt, die gegen immer mehr Antibiotika resistent sind. In Südostasien stirbt alle fünf Minuten ein Kind an einer Infektion, weil kein Antibiotikum mehr anschlägt. In Europa sind es geschätzte 25'000 Todesfälle pro Jahr.

Für die Schweiz gibt es dazu keine Zahlen. Von mehreren hundert Todesfällen geht die Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS) aus. Belegt ist das nicht. Denn das Zentrum für Antibiotikaresistenzen (Anresis) misst lediglich das Auftreten multiresistenter Keime. Zwar fällt auf, dass die Zahl der Personen mit Keimen, bei denen auch die neueste Generation Antibiotika (Carbapeneme) keine Wirkung mehr zeigt, sich von 2013 bis 2016 auf fast 150 Fälle mehr als verdoppelt hat. Ein Todesurteil sei dies nicht, sagt Markus Hilty von Anresis. Er spricht von «schlechteren Karten» für eine erfolgreiche Behandlung. Es gebe immer noch zwei bis drei Reserve-Antibiotika.

Resistenzen entstehen überall

Trotzdem bezeichnet die EFBS Antibiotikaresistenzen als «grösste Bedrohung für die Gesundheit in der Schweiz». Nur ist es schwierig, die Resistenzen zu verringern, weil sie ganz unterschiedlich entstehen. Da wären der übermässige Einsatz in der Tiermast, die antibiotika-haltigen Abwässer in den Kläranlagen sowie der unsachgemässe Verbrauch durch Patienten: Bis heute verschreiben viele Ärzte Antibiotika, wenn der Patient erkältet ist. Dies, obwohl Erkältungen fast immer virale Ursachen haben – und ein Antibiotikum also schlicht nichts nützt.