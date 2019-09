Da schluckt man erst mal leer. Wer in einem grossen Kanton Ständerat werden will, gibt im Wahlkampf 200 000 Franken aus, vielleicht auch 300 000 Franken, in Einzelfällen sogar mehr. Ist das noch gesund? Werfen wir einen Blick ins Stöckli, bevor wir nach Gesetzen rufen, welche die Wahlkampfausgaben begrenzen sollen. Was sind das für Leute, die die Kantone vertreten? Hier sitzen nicht die reichsten Politiker, sondern oft die tüchtigsten, profiliertesten, engagiertesten. Viele der 46 Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben davor in einer Stadt- oder Kantonsregierung gewirkt, oder im Nationalrat. Ständerat ist kein Einsteigerjob. Meist ist es die Krönung einer Politikerkarriere.

Gewiss, Plakate, Inserate und Social-Media-Werbung helfen. Aber sie wirken im Wahlkampf nur, falls ein Kandidat in den Jahren oder Jahrzehnten davor etwas geleistet hat. Die Wähler haben ein feines Gespür dafür, wer in den Ständerat gehört und wer nicht. Die SVP, die etwa in Zürich und im Aargau wiederholt mit grossen Budgets gescheitert ist, kann ein Lied davon singen.

"Der Druck, Spenden offenlegen zu müssen, wird wachsen."