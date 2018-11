Jan Wengeler, gibts eigentlich Leute, die Sie um Ihren Job beneiden? Es dürfte mittlerweile bekannt sein, dass es eine Herausforderung darstellt, neue Shopping-Center in einem gesättigten Markt zu etablieren. Das war mir bewusst, als ich im April 2016 die Stelle angetreten habe. Aber zu Ihrer Frage: Bis jetzt lag jedenfalls noch kein Bewerbungsschreiben für meinen Job im Posteingang (er schmunzelt). Sie müssen seit einem Jahr Optimismus versprühen für ein Produkt, dass gute Seiten hat, aber irgendwie zur falschen Zeit und vielleicht am falschen Ort angeboten wird. Da muss ich Ihnen widersprechen. Wir befinden uns auf der boomenden Achse Luzern-Rotkreuz - und unser Produkt ist zukunftsweisend. Wir bieten nebst über 110 Läden auch Erlebnisse an. Denken Sie an die Kinos mit Imax und 4DX-Technik oder die schweizweit einmalige Surfwelle. Ab Dezember verfügen wir zusätzlich über eine Hausarztpraxis. Kommt dieses Angebot gut an, können wir uns einen Ausbau im medizinischen Bereich vorstellen.

Das heisst, man wird in der Mall bald auch Botox spritzen oder die Brust vergrössern lassen können? Konkrete Pläne dafür gibts keine. Aber es ist zumindest nicht mehr abwegig, solches auch in einem Shopping-Center anzubieten. Die Leute wollen heute länger jung und schön bleiben. Und wir sind viel mehr als nur ein Shopping-Center. Das sagen andere auch von sich - Sihlcity Zürich zum Beispiel. Deswegen läuft es dort so gut. Nur liegt Sihlcity nicht in der Agglo, sondern am Rand einer Grossstadt, mit Zehntausenden Arbeitsplätzen und Einwohnern in unmittelbarer Nähe. Auch wir verfügen mit Schindler und anderen grossen Firmen über Frequenzbringer in der Nachbarschaft. Viele dieser Angestellten verbringen die Mittagspause inzwischen bei uns. Klar, einen solch grossen Zulauf in unmittelbarer Nähe wie Sihlcity haben wir nicht - wir müssen die Leute schon herholen.

Ein Standortnachteil für die Mall sind nicht zuletzt die restriktiven Öffnungszeiten im Kanton Luzern. Nun kommt Bewegung in die Sache. Ihre Haltung dürfte klar sein. Am Samstag mindestens eine Stunde länger ist unbedingt erforderlich - nicht nur für uns, für alle. Wir brauchen dafür nicht zwei Abendverkäufe bis 21 Uhr. Es ist auch unnötig, jeden Abend bis 20 Uhr offen zu haben. Sie haben vor der Eröffnung mit 4,5 bis 5 Millionen Besuchern jährlich gerechnet - wie sieht es nun aus? Unser Ziel war es, während der Markteinführung, die 3 bis 5 Jahre beträgt, eine Besucherzahl im erwähnten Bereich zu erreichen. Seit der Eröffnung vor einem Jahr bis gestern zählten wir rund 3,9 Millionen Besucher. Damit sind wir zufrieden und auf Kurs. Denn die 5 Millionen basieren auf der Voraussetzung, dass die Mall voll vermietet ist. Da sind wir aber aktuell erst bei 84 Prozent von 65000 Quadratmetern. Zudem betonen wir immer wieder, dass es drei bis fünf Jahre dauert, bis sich ein neues Center etabliert hat.