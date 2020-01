420'000-Franken-Rechnung an Sozialhilfebezügerin: Das sagt der Anwalt des Verurteilten Patrick Stach

In einer Stellungnahme betont Rechtsanwalt Werner Ritter am Montag auf Anfrage, es gebe keinen Grund für einen Rücktritt seines Mandanten Patrick Stach vom Amt als Universitätsrat. Ritter wiederholt zur Verteidigung seines Mandaten etliche Argumente, die bereits im letztinstanzlich entschiedenen Gerichtsverfahren kein Gehör gefunden hatten. «Das Disziplinarverfahren betrifft die Tätigkeit meines Mandanten Patrick A. Stach als Rechtsanwalt und nicht als Mitglied des Universitätsrats», schreibt Ritter zur Frage von Stachs Verbleib in seinem Amt.

Gegen seinen Mandanten sei eine «disziplinarische Sanktion verhängt worden, weil er gegen eine anwaltliche Berufsregel verstiess». «Das von seiner unzufriedenen Klientin angestrengte Strafverfahren gegen ihn wurde eingestellt, das heisst, es lag nicht einmal ein genügender Anfangsverdacht für die Eröffnung einer Strafuntersuchung gegen ihn vor», so Ritter weiter. Seine Arbeit als Mitglied des Universitätsrat erledige Rechtsanwalt Stach «kompetent und mit grossem Engagement». Das werde er auch weiterhin tun.