Die Rückkehr war für die meisten ein tief bewegender Moment. Seit dem ersten Bergsturz vom 23. August hatten sie nicht mehr in ihren Häusern übernachtet. Nur in Begleitung von Zivilschützern hatten die Evakuierten für kurze Zeit in ihre Häuser zurückkehren können, um nach den Habseligkeiten zu schauen.

Die Katastrophe hinterlasse eine "Bitterkeit", sagte die Bewohnerin Bea Rogantini. Die Leute, welche in der Nähe des Flusses wohnten, seien nun nicht mehr so ruhig wie vorher. Sie selbst sei allerdings nicht beunruhigt, da der alte Dorfkern fast gar nicht betroffen gewesen sei.