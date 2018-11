Das sei die höchste Besucherzahl seit 2011, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Fünf Wochen lang wurde die zeitlose Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry jeden Abend mehrmals an die Fassade des Bundeshauses projiziert. Am Samstagabend hatte der kleine Prinz seinen letzten Auftritt.

"Rendez-vous Bundesplatz" hat sich innert acht Jahren zu einem Fixtermin im Berner Veranstaltungskalender gemausert. Die Initiantin und Produzentin Brigitte Roux erklärt sich den Erfolg auch damit, dass der Anlass gratis ist.

Das nächste Spektakel sei bereits in Vorbereitung, teilte sie am Sonntag mit. "Es geht wieder ins Weltall, Richtung Mond."