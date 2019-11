Aargau, Baselland, Schwyz: Es geht um die letzten Sitze im Ständerat

Die bisherigen Ständeräte Philipp Müller (FDP) und Pascale Bruderer (SP) traten nicht mehr an.

Kein Ergebnis brachte im Aargau der erste Wahlgang vom 20.Oktober 2019. In Führung liegt der Freisinnige Thierry Burkart. Seine Wahl gilt als sicher. Um den zweiten Sitz kämpfen Hansjörg Knecht (SVP), Ruth Müri (Grüne) und Marianne Binder-Keller (CVP).

Im zweiten Durchgang kämpfen Maya Graf (Grüne) und Daniela Schneeberger (FDP) für Baselland um den Einzug ins Stöckli. Baselland hat als Halbkanton einen Sitz zugute. In Basel-Stadt war am 20.Oktober Eva Herzog (SP) gewählt worden.

Schwyz: Schwander (SVP) oder Reichmuth (CVP)?

Alex Kuprecht (SVP) wurde bereits am 20. Oktober für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt. Um den zweiten Sitz kämpfen Regierungsrat Othmar Reichmuth, der für die CVP den Sitz zurückerobern will. Nationalrat Pirmin Schwander hingegen will den zweiten SVP-Sitz verteidigen. Nach dem ersten Wahlgang lagen die beiden nahezu gleichauf.