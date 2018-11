Bei der Nachrichtenagentur SDA kam es nach einem Stellenabbau zum Streik, in der Westschweiz führte die Einstellung der Zeitung «Le Matin» durch den Zürcher Medienkonzern Tamedia zu Protesten, in Basel verschwindet das Regionalmedium «TagesWoche», und diese Woche kündigte auch CH Media (Herausgeberin dieser Zeitung) einen Personalabbau an. Die Medienbranche sorgt zurzeit für negative Schlagzeilen in eigener Sache. Dies vor allem darum, weil Werbegelder aus Schweizer Zeitungen und Online-Portalen zu den US-Giganten Facebook und Google abfliessen, die innerhalb eines Jahres hierzulande gemäss Schätzungen rund 2 Milliarden Franken an Werbegeld eingenommen haben.

Jetzt äussert sich auch der Bundesrat. In der Antwort auf eine Interpellation von Nationalrat Bernhard Guhl (BDP/AG) schreibt die Landesregierung, sie sei sich der schwierigen Situation bewusst: «Diese Entwicklung gefährdet die Medienvielfalt.» Die Vermittlung von Informationen gehöre mit Blick auf die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu den wichtigsten Funktionen von Medien.

In der Analyse sind sich der Bundesrat, Interpellant Guhl und auch die im Verband Schweizer Medien (VSM) organisierten Verlage einig. Doch die Schlüsse, die der Bundesrat daraus zieht, unterscheiden sich. Er sieht keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Guhl ist enttäuscht: «Leider zeigt der Bundesrat in keiner Weise auf, wie die regionale Berichterstattung, die für unsere Demokratie zentral ist, erhalten werden kann.»