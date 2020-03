Ab über die Grenze und Vollgas: Junge Autolenker aus der Schweiz zieht es für illegale Strassenrennen in die Region Konstanz

Sie fahren nebeneinander, bremsen nahezu bis zum Stillstand ab und drücken dann wieder voll aufs Gas. Illegale Strassenrennen auf der anderen Seite der Grenze in der Region Konstanz häufen sich in letzter Zeit. In 95 Prozent der Fälle handelt es sich bei den Fahrern um Schweizer von 18 bis 25 Jahren. 2019 und in den beiden ersten Monaten dieses Jahres seien insgesamt 18 illegale Rennen angezeigt worden.

«In 16 Fällen, bei denen die Beteiligten ermittelt wurden, waren insgesamt 29 Schweizer beteiligt», sagt Herbert Storz, Pressesprecher bei der Polizei Konstanz. Darunter seien fünf Thurgauer. Die Autos, die für solche Rennen verwendet werden, seien hochmotorisierte und getunte Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes mit einer Leistung von 400 bis 600 PS. Storz sagt: