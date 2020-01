Absage an WEF-Gegner: Greta Thunberg wandert doch nicht nach Davos

Überall, wo die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg auftaucht, sorgt sie für Aufmerksamkeit. Die Schülerin, die mit ihrem individuellen Schulstreik vor dem Parlament in Stockholm die Umweltbewegung angestossen hat, ist zur weltbekannten Ikone geworden.

Taucht sie an einer Demonstration auf, ist dieser ein Zulauf an Teilnehmern und Medienschaffenden gewiss. Darum hätten auch die Aktivisten von Strike-WEF Greta gerne dabei gehabt, wenn sie am Sonntag zu Fuss von Landquart in Richtung Davos zu einer Protestwanderung gegen das Weltwirtschaftsforum aufbrechen. Frühzeitig wurden Greta und andere internationale Aktivisten dazu eingeladen.