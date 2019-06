Wie umgehen mit dieser Situation? Der Bundesrat tat sich schwer. Dem Vernehmen nach diskutierte er vor zwei Wochen erstmals darüber. Damals sah es danach aus, als würde er einfach eine neue Abstimmung über die Initiative ansetzen. Dieses Szenario gefiel der CVP nicht. Denn der Initiativtext enthält eine umstrittene Definition der Ehe als Verbindung von Mann und Frau – deswegen hat die Partei gar kein Interesse an einer Abstimmungswiederholung. Sie setzte alles daran, dass das Parlament eine Chance erhält, nochmals über das Anliegen zu beraten. Ihr Argument: Nicht nur das Stimmvolk, sondern auch das Parlament wurde mit falschen Zahlen in die Irre geführt.

Die CVP lobbyierte erfolgreich. Ihr kam zupass, dass im Parlament ohnehin eine Vorlage zur Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe hängig ist. Der Bundesrat entschied, dass er zu diesem Geschäft im August eine Zusatzbotschaft verabschieden wird. Wenn das Parlament will, kann es einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative auf Gesetzesstufe machen.

Allerdings drängt die Zeit wegen gesetzlicher Fristen. Die Abstimmungswiederholung muss spätestens am 27. September 2020 stattfinden. Am 27. Mai 2020 muss der Bundesrat den Termin definitiv festlegen. Bis dann hat die CVP Zeit, ihre Initiative zurückzuziehen. Wenn sie denn will.

Das wiederum hängt davon ab, ob das Parlament die bundesrätliche Vorlage zur Abschaffung der Heiratsstrafe gutheisst. Die Regierung schlägt eine alternative Steuerberechnung vor. Ehepaare werden zweimal veranlagt, einmal als Paar, einmal individuell. Dem Fiskus schulden sie den tieferen Steuerbetrag. Das Modell ist eine Mischung aus gemeinsamer Veranlagung und Individualbesteuerung.

Ja aber zur «Ehe für alle»

CVP-Ständerat Pirmin Bischof würde an sich ein Splittingmodell bevorzugen. Doch die CVP könne auch mit dem bundesrätlichen Vorschlag leben, sagt er. Offen ist, ob dieses im Parlament eine Mehrheit findet. Denn seit Jahren tobt ein Streit um die Frage, ob Ehepaare gemeinsam oder individuell veranlagt werden sollen. SP und FDP befürworten im Grundsatz die Individualbesteuerung. Im Zuge der Gleichstellungsdebatte enthält diese Forderung neuen Auftrieb. Gestern hat die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder eine entsprechende Motion eingereicht – mit Unterschriften von 103 Nationalräten, selbst aus der SVP.