Abstimmungsresultate: Drei Luzerner Gemeinden missachten Sperrfrist

Die schriftliche Warnung von Bundeskanzler Walter Thurnherr hat gewirkt: Keine einzige Aargauer Gemeinde publizierte am Sonntag die eidgenössischen Abstimmungsergebnisse vor 12 Uhr, wie Peter Buri, Regierungssprecher des Kantons Aargau, mitteilte. Dafür sind drei Luzerner Gemeinden vorgeprescht: Grosswangen und Schongau lieferten die Resultate schon um etwa 11 Uhr, Hochdorf gegen 11.50 Uhr. Der Bund hatte den Aargauer und auch einigen Bündner Gemeinden in der Vergangenheit den Mahnfinger gezeigt. Frühe Abstimmungsergebnisse sollen niemanden bei der Stimmabgabe beeinflussen können. Zudem setzte der Bundesrat die Sperrfrist als bundesrechtlich zwingende Vorgabe durch. Konkret heisst es in der Verordnung über die politischen Rechte seit dem 1. Juli 2019 in Artikel 5 unter Absatz 4: «Vorläufige Abstimmungsergebnisse dürfen nicht vor 12.00 Uhr des Abstimmungstages öffentlich bekannt gegeben werden.» Die Vorgabe gilt nur bei eidgenössischen Vorlagen und ist für alle Gemeinden verbindlich – unabhängig davon, ob die Resultate an die Bürger oder an die Medien gerichtet sind. Gemeinden geben sich pragmatisch Schongau publiziert die Abstimmungsergebnisse schon seit längerem nach Abschluss der Auszählung, wie Gemeindepräsident Thierry Kramis (FDP) auf Anfrage sagt:

Der Gemeinde ist derzeit nicht bekannt, dass Resultate erst nach 12 Uhr publiziert werden dürfen, eine Praxisänderung haben wir letztens auch nicht vorgenommen. Bisher hat das zu keinen Rückmeldungen geführt.

Laut Kramis würden wie in Schongau viele Gemeinden ihre Urnenbüros um 10.30 Uhr schliessen. Dass dadurch Resultate beeinflusst würden, glaubt er daher nicht. Ein Zielkonflikt sei bei einer flächendeckenden Handhabung auch unter grösseren Gemeinden aber prinzipiell denkbar. Was allfällige künftige Vorgaben betrifft, gibt sich der Schongauer Gemeindevorsteher pragmatisch: «Dann halten wir uns an die Vorgabe.» Auch in Grosswangen ist ein Zwang, die Resultate erst ab 12 Uhr zu publizieren, nicht bekannt. Wie lange es dauert, bis die Ergebnisse publiziert werden, hängt laut Gemeindeschreiber René Unternährer von der Zahl und der Komplexität der Vorlagen ab:

Letzten Sonntag gab es nur zwei eidgenössische Vorlagen mit Ja-Nein-Möglichkeit. Unser Urnenbüro war von 10 bis 10.30 Uhr geöffnet. Entsprechend rasch waren wir mit der Auszählung fertig.