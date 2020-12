Ärger bei den Kantonen, Ärger im Bundeshaus: Auf die Corona-Pläne des Bundesrates prasselt Kritik ein

Was für ein Chaos hat der Bundesrat ausgelöst: Eigentlich wollte die Landesregierung wieder einheitliche – und scharfe Corona-Massnahmen für die Schweiz einführen. Deshalb traten Gesundheitsminister Alain Berset und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Dienstagabend vor die Medien und verkündeten ihre Pläne. Am Freitag entscheidet der Bundesrat definitiv.

Doch statt Einheit gibt es jetzt landauf landab Verwirrung. Die Bürger wissen nicht mehr, welche Massnahmen jetzt gelten, lautet die Kritik. So viele Vorschläge gebe es. Denn mehrere Kantone haben selbst übers Wochenende Massnahmen beschlossen. Ausgerechnet auf Druck des Bundesrates, der sie nun übersteuert hat, noch bevor die Entscheide der Kantone Wirkung entfalten konnten.

Deshalb ist der Ärger nun gross in den Kantonen. Dies sind die Reaktionen:

Thurgauer Regierungsrat: «Unlogisch und widersprüchlich»

«Es ist komisch und sehr speziell, wenn der Bundesrat von den Kantonen neue Massnahmen verlangt und sie dann gleich wieder übersteuert. Ich verstehe nicht, weshalb er so dreinfährt», sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Das Vorgehen des Bundesrates bezeichnet er als «unlogisch und widersprüchlich».

«Dieses Hüst und Hott wird von der Bevölkerung nicht verstanden.» Martin wählt deutliche Worte: «Entweder ruft der Bundesrat die ausserordentliche Lage aus und führt durch die Krise. Oder er lässt die Kantone arbeiten. Was sicher nicht geht: Dass der Bundesrat die Kantone vor sich hertreibt und dann sagt, was sie machen, sei ungenügend.»

Westschweiz: Undifferenzierte Vorschläge

Verärgert sind die Westschweizer Kantone. In einer gemeinsamen Stellungnahme schrieben sie am Mittwoch: Es gehe nicht an, dass der Bundesrat nun denjenigen Kantonen restriktive Massnahmen auferlege, die ihre Verantwortung in den vergangenen Wochen wahrgenommen hätten. Die Vorschläge seien undifferenziert.

Die Westschweiz habe bereits gehandelt, die Bevölkerung habe in den vergangenen Wochen strikte Einschnitte erlebt. Die Kantone wehren sich gegen eine Schliessung der Restaurants um 19 Uhr und sie fordern: Sollte der Bundesrat seine Pläne umsetzen, brauche es finanzielle Hilfen für die Betroffenen.

Basel-Landschaft: «Föderalistischer Zusammenhalt ist gefährdet»

Einen geharnischten Brief erhält der Bundesrat aus Basel-Land. Als «äussert befremdend» bezeichnet der Regierungsrat das Vorgehen des Bundesrates. Die föderalistische Zusammenarbeit werde dadurch «im höchsten Mass gefährdet».

«Die Kursänderung des Bundesrates ist auch wenig hilfreich, um dringend nötige weitere Massnahmen wirksam umzusetzen. Denn in der Bevölkerung verursacht die angekündigte Übersteuerung der Kantone durch den Bundesrat ein grosses Mass an Verärgerung und Unsicherheit, was dem konsequenten Einhalten von Massnahmen abträglich ist.»

Am Mittwoch haben sich noch weitere Kantone gemeldet:

St. Gallen fordert den Bundesrat auf, wieder die Kontrolle zu übernehmen.

Schwyz will eigene Regeln nur inkraft setzen, wenn der Bundesrat nicht handelt.

Bern dagegen ist froh, dass der Bundesrat einheitliche Massnahmen vorschlägt. Er will allerdings nur eine «light»-Version, quasi das, was in Bern schon gilt. So sollen Restaurants bis 21 Uhr geöffnet bleiben.

Auch im Bundeshaus löst das Vorgehen des Bundesrates Kopfschütteln aus