Ärztegesellschaft befasst sich nach Demo-Auftritt mit Urner Hausarzt und Maskengegner

«Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, sondern mit Betrug.» «Ein nie nachgewiesenes Virus.» «Stopp den schädlichen, erniedrigenden Masken»: Es sind deutliche Worte, die Gianmarco Sala wählt, als er am vergangenen Samstag auf dem Hauptplatz in Schwyz auf einer Bühne eine Rede hält. Und sie widersprechen den Erkenntnissen, die eine überwältigende Mehrheit der Wissenschafter und Mediziner teilen.

Den Worten Salas lauschen einige hundert Demonstranten. Sie sind einem Aufruf des «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» für eine Kundgebung «für Meinungsfreiheit und Grundrechte und gegen die Corona-Willkür» gefolgt.

Brisant am Auftritt von Gianmarco Sala: Er ist Hausarzt mit Praxis in Altdorf UR. Im Vorfeld der Kundgebung hatte die Urner Gesundheitsdirektion gegenüber der «Luzerner Zeitung» klargestellt, dass Sala «als Arztperson mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung gewissen Berufspflichten unterliegt.» Als Aufsichtsbehörde stehe man diesbezüglich mit Sala in Kontakt. Der Kanton Uri wolle eine wahrheitsgetreue und faktenbasierte Kommunikation im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie. Sala würde schriftlich aufgefordert, «bei seinen Meinungsäusserungen zu diesem Thema per sofort den Beisatz Arztperson zu unterlassen».

Ärztegesellschaft nimmt sich dem Thema an

Auf der Kundgebung vom Samstag in Schwyz wurde er dennoch als Arzt vorgestellt. Die Urner Gesundheitsdirektion hält am Montag dennoch daran fest, was letzte Woche kommuniziert worden ist. Sanktionen sind keine vorgesehen.

Demgegenüber wird sich der Vorstand der Urner Ärztegesellschaft bei ihrer nächsten Sitzung dem Thema annehmen, wie Präsidentin Andrea Müller Reid auf Anfrage mitteilt. Sala selber wollte sich am Montag aus Zeitgründen nicht äussern.

Der Altorfer ist nicht der einzige Mediziner, der wegen öffentlichen Äusserungen zum Coronavirus in den Fokus der Behörden geraten ist. So hat etwa die Luzerner Gesundheitsdirektion Massnahmen gegen den Hausarzt Andreas Heisler aus Ebikon LU ergriffen. Er steht im Verdacht, Maskenpflicht-Dispense ohne vorherige medizinische Untersuchung der Patienten ausgestellt zu haben. Auch Heisler trat schon mehrfach an Demos von Coronaskeptikern auf.