Aktivisten starten eine Elternzeit-Initiative – und verärgern damit SP und Gewerkschaften

Hinter der Initiative stecken die Demokratie-Aktivisten Daniel Graf und Che Wagner. Bekannt geworden sind sie als ehemalige Inhaber der Sammelplattform «WeCollect», über die seit 2015 hunderttausende Unterschriften für Initiativen und Referenden zusammengekommen sind. Seit Juli 2020 ist «WeCollect» in den Händen der «Stiftung für direkte Demokratie».

Die Umfragen sagen ein klares Ja zum zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub voraus. Noch bevor die Stimmen ausgezählt sind, ist die nächste Volksinitiative zum Thema beschlossene Sache: Die vor Kurzem ins Leben gerufene «IG Elternzeit» will bereits im Dezember bei der Bundeskanzlei den Initiativtext zur Vorprüfung einreichen. Die Unterschriftensammlung soll im nächsten Sommer starten.

Das zähe Ringen im Parlament, das am Ende unter dem Druck der zurückgezogenen Initiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub die «zweiwöchigen Minimallösung» beschloss, zeige: «Innerhalb der bestehenden Strukturen sind weitreichenden Fortschritte im Bereich der Gleichstellung unmöglich».

«Initiative darf nicht übers Ziel hinausschiessen»

Mit der gleichmässig zwischen Mutter und Vater aufgeteilten Elternzeit fokussiere sich die Initiative klar auf das Thema Gleichstellung. Dieses sei unter dem Aspekt des Fachkräftemangels auch in der Wirtschaft ein grosses Anliegen. Erfahrungen im Ausland zeigten, dass jener Teil der Elternzeit, über welche Paare frei bestimmen könnten, zu grossen Teilen von der Mutter bezogen werden. Linke und Gewerkschaftskreise haben in der Vergangenheit eine Präferenz für solche nicht zwangsläufig paritätisch aufgeteilte Elternzeit-Modelle gezeigt.

Auch sei die Dauer von 32 Wochen mehrheitsfähiger als andere Modelle, so Wagner: «Die Initiative darf mit Blick aufs Ständemehr nicht übers Ziel hinausschiessen», ist Wagner überzeugt - und nennt die kantonale Initiative der SP in Zürich für eine Elternzeit von 38 Wochen als Beispiel.

«Ich bedaure, dass wir uns nicht an einen Tisch setzen»

Mit ihrem Vorpreschen machen sich Che Wagner und Daniel Graf nicht nur Freunde: «Ich bedaure, dass wir uns nicht erst an einen Tisch setzen, unsere Kräfte bündeln und gemeinsam über die nächsten Schritte beraten, sagt Adrian Wüthrich. Der Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travailsuisse und Ex-SP-Nationalrat koordinierte die Vaterschaftsurlaubsinitiative, die auch von «WeCollect» unterstützt worden ist. Dass die Initiative nun am Sonntag in einen politischen Erfolg münden dürfte, «war nur dank einer breiten Allianz möglich», gibt er zu bedenken.