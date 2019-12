Jetzt live: Die Abschaltung des AKW Mühleberg ++ die wichtigsten Fragen und Antworten ++ SP und Grüne feiern

Am Anfang kommt der "Saft" aus dem Netz, später soll das nahe Wasserkraftwerk den Strom fürs ex-AKW liefern.

Mit der Abschaltung am Mittag wird das AKW von der Stromerzeugerin zur Strombezügerin. Denn während der rund 15-jährigen Stilllegungs- und Rückbauarbeiten benötigt man im Werk auch Strom.

Das Schweizer Fernsehen wird den Akt live übertragen. Die Betreiberin BKW hat zudem ein Zelt im Freien aufgestellt, wo sie den historischen Moment mit zahlreichen geladenen Gästen begehen will. Das Herunterfahren soll am Sonntag abgeschlossen sein.

Zwei Mitarbeiter im Kommandoraum werden den Reaktor per Knopfdruck abschalten. Sobald die beiden roten Knöpfe gedrückt werden, schiessen sogenannte Steuerstäbe zwischen die Brennelemente, wie Stefan Klute, Gesamtprojektleiter der Stilllegung, am Freitag erklärte.

(sda/watson.ch) Erstmals in der Schweiz stellt ein Atomkraftwerk seinen Betrieb ein. Am (heutigen) Freitag um 12.30 Uhr wird das AKW Mühleberg westlich von Bern vom Netz genommen.

2. Wie lange dauert der Rückbau?

Unmittelbar nach den Feiertagen, am 6. Januar 2020, beginnen die Rückbauarbeiten. Weil Mühleberg als erstes Schweizer AKW seinen Betrieb einstellt, leistet die BKW Pionierarbeit. Der Rückbau wird mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Erst 2024 werden die Brennstäbe abtransportiert. 2030 soll das Areal frei von radioaktivem Material sein. 2034 soll in Mühleberg wieder eine grüne Wiese stehen - eine Fläche von elf Fussballfeldern, bereit für eine neue Nutzung.

3. Warum wird das AKW abgestellt?

Das AKW Mühleberg nahm seinen Betrieb 1972 auf und stand ab den 1980er-Jahren immer wieder im Zentrum von politischen Debatten. AKW-Gegner bezweifelten die Sicherheit der Anlage. Die Befürworter versuchten die Ängste zu zerstreuen; sie warben für die Atomkraft als zuverlässige und klimafreundliche Energiequelle.

Die 47-jährige Geschichte des AKW Mühleberg in Bildern: